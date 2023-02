Incidente sulla neve Sciatore a Torrette

Brutta caduta per uno sciatore, ieri sulle piste di Frontignano. L’uomo, un 67enne, si stava godendo la bellissima giornata di sole sulla neve quando, intorno alle 13.30, ha perso l’equilibrio battendo la testa. Subito sono stati chiamati i soccorsi e il personale sanitario del 118, per sicurezza, dopo una prima visita sul posto ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Lo sciatore aveva infatti un trauma cranico, per il quale si è ritenuto più opportuno un controllo specialistico all’ospedale regionale di Torrette. In elicottero dunque è stato portato ad Ancona, per gli accertamenti necessari. A quanto sembra comunque le sue condizioni non dovrebbero essere troppo preoccupanti, per fortuna.