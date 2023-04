Incidente sulla pista da motocross: grave un 30enne

Un trentenne è ricoverato in condizioni piuttosto gravi dopo un brutto incidente in moto. L’allarme è arrivato ieri alle 18 da una pista privata di motocross in contrada Lamaticci, a Morrovalle. Correndo lungo il percorso due trentenni si sono scontrati e uno, in particolare, è sembrato subito più grave. Il personale del 118, accorso sul posto, ha chiesto l’aiuto anche dei vigili del fuoco, che sono arrivati con la loro campagnola e hanno portato il giovane con la tavola spinale fino al loro mezzo, e con quello fino all’eliambulanza, che nel frattempo era atterrata lì vicino. Con quella, il 30enne è stato portato d’urgenza a Torrette. Anche l’altro motociclista è stato portato in ospedale con l’ambulanza, ma le sue condizioni sono meno allarmanti. Sul posto anche i carabinieri, per gli accertamenti di legge necessari in questi casi.