Incidente sulla Statale 77 Val di Chienti, lunghe code e traffico deviato

Lunghe code e traffico deviato ieri dalle 13 fino alle 16 sulla statale 77 Val di Chienti, a causa di un incidente. Poco dopo l’uscita di Corridonia, in direzione mare, un’auto è finita contro un camion. Per fortuna, l’automobilista non si è fatto praticamente nulla. La vettura si è incastrata sotto al camion, che è andato a sbattere contro il guardrail con i pneumatici scoppiati. Le operazioni per liberare la carreggiata, messe in atto dai pompieri con gli operai dell’Anas, hanno richiesto molto tempo, per questo Polstrada e Anas hanno chiuso la corsia fino al termine dei lavori, deviando il traffico con uscita obbligatoria a Corridonia per chi andava verso Civitanova.