Incidente sull'A14 a Porto Recanati: auto contro le barriere

Un’auto ha sbandato lungo l’autostrada e alla fine è andata a franare addosso alla barriera new jersey, tant’è che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova per estrarre il conducente dalle lamiere. E’ questo l’incidente avvenuto ieri mattina sull’A14, più o meno a un chilometro dal casello autostradale Porto Recanati-Loreto. Intorno alle 12.15, una Volkswagen con a bordo padre e figlio (rispettivamente sui sessanta e trent’anni) stava viaggiando in direzione nord. A un certo punto, il veicolo si sarebbe immesso sulla corsia di sorpasso. Tuttavia, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia autostradale, la Volkswagen è poi finita contro lo spartitraffico, senza coinvolgere però altri mezzi. Ingenti i danni all’auto, che era quasi distrutta. Sul posto sono arrivati i i pompieri civitanovesi, gli operatori sanitari del 118 e una pattuglia della polizia autostradale di Porto San Giorgio. Per fortuna, padre e figlio sono rimasti illesi e non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Mentre i vigili del fuoco hanno successivamente rimosso l’auto, insieme a un carroattrezzi. Sulla dinamica dovranno ora fare luce gli agenti della polizia autostradale.