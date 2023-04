Incidente a Macerata, si ribalta con l’auto all’uscita dalla superstrada: conducente in ospedale

Macerata, 23 aprile 2023 – Un 68enne è finito al pronto soccorso dopo essersi ribaltato con la sua auto, a seguito di uno scontro con un altro veicolo. E’ successo questa mattina, poco prima delle 11.30, a Sforzacosta, all’uscita della superstrada Macerata Ovest. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e, a seguito dell’urto, una delle due si è ribaltata sulla sede stradale.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Macerata, che ha provveduto ad estrarre il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo per affidarlo alle cure del 118 e a mettere in sicurezza le auto. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di Macerata mentre risulta illeso l’altro conducente. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.