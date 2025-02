Incidente in superstrada oggi a Macerata, scontro tra auto e camion: traffico in tilt

Macerata, 12 febbraio 2025 – Scontro tra un’auto e un camion in superstrada, traffico in tilt. L’auto gira su stessa, fermandosi in direzione contraria rispetto al senso di marcia. È accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 16, in superstrada, nel tratto tra lo svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente e quello di Montecosaro.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, l’auto e un autocarro si sono scontrati. L’incidente è avvenuto in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. Un ferito lieve, ma traffico paralizzato. Uscita obbligatoria a Morrovalle per chi va verso Civitanova.