Tragico incidente tra auto e bici: muore un ciclista

San Severino Marche (Macerata), 12 aprile 2025 – Un ciclista ha perso la vita in un incidente verificatosi attorno alle 13.30 di oggi lungo la Septempedana, nel territorio di San Severino. La dinamica dello schianto è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L’incidente mortale si è verificato lungo la provinciale 361, che è stata chiusa in entrambe le direzioni tra la rotatoria dell’ospedale di San Severino e quella della frazione di Taccoli. Immediati i soccorsi, con l’arrivo delle ambulanze del 118, ma per il ciclista purtroppo non c’è stato nulla da fare.

In una nota il Comune di San Severino ha informato sulla chiusura della strada. “A causa di un gravissimo incidente stradale la strada 361 "Septempedana" è al momento chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia tra la rotonda dell'ospedale (Supermercato Sì con Te) e la rotonda della frazione di Taccoli. La Polizia Locale ha disposto le deviazioni. I soccorsi sono sul posto e stanno operando, si chiede massima collaborazione e si consiglia di evitare il tratto interessato utilizzando la viabilità alternativa”.