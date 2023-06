Incidente tra auto e moto: conducenti portati all’ospedale

Scontro a Porto Potenza tra un’auto (condotta da un volontario del locale comitato di Croce Rossa) e una moto (con sopra un poliziotto in divisa). Alla fine, entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Civitanova. L’incidente è avvenuto ieri mattina, lungo la Statale. Verso le 8.30 un giovane sui trent’anni, milite dell’associazione di soccorso, stava percorrendo la strada in direzione nord. E subito dopo avrebbe svoltato verso via Campania, con l’intento di dirigersi nella sede della Croce Rossa e cominciare il turno di servizio. Ma, per cause al vaglio dei carabinieri, il veicolo si è scontrato con una moto, guidata da un poliziotto sui cinquant’anni, che andava in direzione sud. L’agente, per via del forte impatto, è stato sbalzato a terra. Il giovane ha subito soccorso l’uomo, prestando le prime manovre di emergenza, per poi chiamare il 118. Sul posto sono intervenute, poco dopo, l’ambulanza della Croce Verde di Civitanova e una pattuglia dei carabinieri di Porto Potenza, per svolgere i rilievi di rito. Il poliziotto, che è sempre rimasto cosciente e lamentava forti dolori alla spalla, è stata portato al pronto soccorso di Civitanova. In ospedale, sempre per accertamenti, è andato pure il 30enne.

g. g.