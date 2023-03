Incidente tra auto sulla statale, due feriti e palo abbattuto

Traffico bloccato per oltre un’ora, ieri mattina a Porto Potenza Picena, per via di uno scontro tra più mezzi che ha visto due feriti (per fortuna lievi) e anche un palo della luce abbattuto. L’incidente è avvenuto verso le 7.50, lungo la Statale. Per motivi in corso di accertamento, tre auto sono andate a sbattere fra loro per poi finire addosso al palo della luce, all’altezza dell’Istituto di riabilitazione Santo Stefano. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Civitanova, i carabinieri, l’automedica da Civitanova, l’ambulanza della Croce Gialla di Recanati e quella della Croce Verde di Civitanova. I pompieri hanno aiutato il conducente di una macchina ad uscire perché dopo l’impatto la portiera non si apriva più. Subito dopo, hanno messo in sicurezza i veicoli e chiuso la carreggiata per permettere i soccorsi. Alla fine, in due hanno avuto la peggio e sono stati trasportati (in codice giallo) al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, per accertamenti. Le operazioni, tra i rilievi dell’incidente e il ripristino della strada, sono andate avanti fino alle 9.30 comportando lunghe code, dato che a quell’ora la Statale è piena di gente che in auto si reca a lavoro.

g. g.