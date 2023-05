Incidente tra due auto e un furgoncino: ferito un conducente

Incidente nel primo pomeriggio di ieri in via N.Sauro, provinciale 77, all’incrocio con via Vuoli. Tre i mezzi coinvolti: due auto, una Citroen C3 e una Fiat Punto, ed un furgoncino. Ad avere la peggio il conducente della Citroen che è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Civitanova per accertamenti. Sulle cause del sinistro sta indagando la Polizia municipale intervenuta per i rilievi di legge e per regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti. Danni ai tre veicoli. Le due auto sono state rimosse dalla carreggiata dalla ditta di soccorso stradale Europ Assistence di Gramaccini srl. L’incrocio è considerato da sempre un punto ad alto rischio di incidenti stradali.