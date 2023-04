Incidente tra un’auto e una moto in via Sauro: feriti lievi, triangolo di sicurezza rotto da un mezzo

Incidente ieri mattina, verso le 13.15, all’altezza della rotatoria Zandri, in via Nazario Sauro. Una moto 125, condotta da un ragazzo, si è scontrata con una Opel Corsa alla cui guida c’era un uomo. Entrambi i conducenti sono di Recanati. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato ferite, ma solo qualche acciacco. Danni, invece, alla fiancata di destra dell’autovettura. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia stradale di Camerino che è intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico. Sul posto anche un’ambulanza del 118 i cui sanitari si sono limitati a constatare le condizioni dei due recanatesi coinvolti nel sinistro. La nota curiosa è che il conducente della Opel si è visto distruggere il triangolo, che aveva posto a distanza regolamentare, da una autovettura in transito.