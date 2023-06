Incidente in Uzbekistan: muore Annamaria Ulissi

Macerata, 9 giugno 2023 -Tragedia in Uzbekistan: Annamaria Ulissi, 67 anni, di Urbisaglia, ha perso la vita in seguito a un incidente mentre era in sella alla bici. È accaduto la mattina del 2 giugno, ma si è venuto a sapere del fatto soltanto negli ultimi giorni. Ulissi, residente a Macerata, era in viaggio con il marito: erano arrivati in Uzbekistan il 10 maggio e non sapevano quando sarebbero rientrati in Italia, facevano spesso dei lunghi viaggi. Ora, due città piangono Annamaria. L’incidente è avvenuto in Uzbekistan al confine con l’Azerbajan: un’auto l’ha presa in pieno, tamponandola, e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare, la corsa in ospedale è stata vana.

Stava percorrendo la via della Seta, era un suo desiderio da tanto tempo. "Ho un ricordo bellissimo di lei – il pensiero di Roberto Moretti, presidente del C.au. Urbisaglia P.i.m. Sforzacosta Bruno Sperandio –, la conosco fin da quando siamo piccoli, andavamo a scuola insieme, dall’asilo alle medie. Ogni volta che tornava da un viaggio, siccome aveva il mio nome stampato sulla maglietta, mi diceva ’Ti porto in giro per il mondo’, scherzava. Oltre al ciclismo, era appassionata di trekking in montagna. In bici era stata in America Latina, Cappadocia, Polo Nord, Laos e Cambogia, nelle zone balcaniche". Quello che fa più rabbia, ora, "è la mancanza di rispetto che continuiamo a vedere per chi in strada viaggia in bici – sottolinea Moretti –, questo avviene continuamente, nelle Marche manca proprio un’educazione di base in tal senso. Per questo, come squadra abbiamo fatto una donazione all’associazione di Marco Scarponi, che tanto si batte per una cultura di rispetto e attenzione verso il ciclista". Annamaria in seguito si era trasferita a Macerata, aveva uno studio di fisioterapia in viale Carradori, ora con il marito abitava alle Vergini. Ieri, intanto è stata presentata la denuncia, "con la tessera che abbiamo – spiega Moretti – è compresa un’assicurazione in caso di incidenti".

“Una notizia molto triste che ci arriva da lontano e ci addolora profondamente – le parole di Paolo Francesco Giubileo, sindaco di Urbisaglia –. Un dispiacere immenso, esprimo la vicinanza alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione". Sono ora in corso le procedure per permettere il rientro della salma in Italia: "I nostri uffici si sono coordinati con quelli del Comune di Macerata, suo luogo di residenza – spiega Stefano De Angelis, Affari generali del Comune di Urbisaglia -, Macerata si è già mossa per chiedere quanto serve per la traslazione della salma. Per chi fa parte della Convenzione di Berlino, del ‘37, per il rimpatrio e trasferimento delle salme, scatta in automatico il passaporto mortuario. L’Uzbekistan, che non aderisce, in quanto nel ‘37 era ancora Urss, deve inviare un documento al Comune di Macerata per l’autorizzazione e il trasporto della salma. Ci vorrà qualche giorno, poi Annamaria Ulissi sarà sepolta nel cimitero di Urbisaglia, dove si trovano i suoi genitori".