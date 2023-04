Incidente Macerata: moto contro auto a Valfornace, muore giovane papà. E’ la seconda vittima in due giorni

Valfornace, 22 aprile 2023 – Un giovane papà ha perso la vita in un incidente in moto lungo la provinciale tra Valfornace e Fiordimonte, nell’entroterra maceratese. La vittima – un papà umbro di quarant’anni, nato a Foligno e residente a Terni – stava facendo una gita in moto con alcuni amici in sella a una Bmw quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un Defender.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Inutili i soccorsi: l’eliambulanza è tornata alla base dopo essersi alzata in volo. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, per i rilievi di rito e la messa in sicurezza della strada.

Quella di oggi è la seconda vittima in due giorni sulle strade maceratesi. Ieri sulla Muccese, nel territorio di Camerino, aveva perso la vita il 62enne anconetano Massimo Aquilanti, morto durante un’uscita in moto con gli amici.