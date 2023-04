Incidenti a ripetizione sulla superstrada, traffico in tilt

Un pomeriggio di code e traffico in superstrada. Intorno alle 18, nella corsia direzione mare, due auto si sono tamponate all’altezza tra Montecosaro e la zona industriale di Civitanova. Uno scontro che ha portato al blocco temporaneo del traffico. Quattro le persone che sono rimaste ferite nell’impatto, di cui due feriti portati a Civitanova. Sul posto 118, Polizia stradale e vigili del fuoco per soccorsi e rilievi. È intervenuto anche l’Anas per consentire le operazioni di ripristino della strada che ieri è stata trafficatissima, con gli spostamenti tra mare e monti per Pasquetta. Infatti, il tamponamento non è stato l’unico incidente di giornata. Sempre in superstrada altro scontro tra Morrovalle e Corridonia nel tardo pomeriggio. Così come intorno alle 19.30 all’uscita di Caccamo, direzione monti, con un’auto che ha fatto tutto da sola. Stessa cosa verso le 20.30 a Civitanova, all’altezza della rotatoria che chiude il collegamento con Foligno. Proprio quella strada spesso condizionata dai lavori e piena di incidenti giornalieri. Per fortuna, come ieri, tutti da codice verde.