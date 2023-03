Incidenti e code continue "La rotatoria resta un sogno"

di Giuliano Forani

"Potevano esserci conseguenze drammatiche, è andata bene così". E’ il commento di alcuni residenti della zona adiacente l’incrocio tra Costamartina, la strada delle Vergini e la via di accesso alla frequentatissima piscina comunale e alla ciclopedonale del Castellaro. Un incrocio pericolosissimo per via del traffico molto intenso, soprattutto in certe ore del giorno, e la storia ci insegna che non sono mancate in passato delle tragedie. "Non è possibile andare avanti così - dice per tutti P. E., che nella zona risiede e gestisce un’ importante attività commerciale all’ ingresso della ciclabile -. L’incidente di ieri si è risolto per fortuna solo con danni ingenti alle autovetture, ma il pericolo qui è costantemente dietro l’angolo, ogni giorno e a tutte le ore. I residenti lo avvertono dalle frequenti brusche frenate, dagli strombazzamenti dei clacson e dagli incidenti. La rotatoria è la soluzione migliore, ma di cantieri non ne abbiamo mai visti e chissà mai se li vedremo". Alle difficoltà oggettive di quell’incrocio, si aggiunga anche la presenza di un folto canneto proprio in curva, che contribuisce a rendere ancor più precaria la visuale lungo la strada provinciale.

A fare i conti degli anni da che la Provincia promette e fa progetti senza mai passare ai fatti è Sergio Marzetti, ex assessore. Marzetti è già intervenuto sul problema altre volte e non ci va leggero. "Sono più di venti anni che la Provincia ci porta in giro - dice -. Ha cominciato Giulio Silenzi che in prossimità della campagna elettorale ha promesso mare e monti e sfornato progetti faraonici. Ha continuato il successore Antonio Pettinari che ha vincolato l’opera alla vendita dell’ex liceo. Il quale è stato venduto, ne è seguito il progetto con un finanziamento di 500 mila euro ed ha lasciato poi la stecca al successore Parcaroli. Di mezzo, c’è da riconoscere, ci si è messa la pandemia con l’aumento dei costi, non posso però non chiedermi, e con me sono tanti a farlo, se sia possibile che dopo tanti anni per la Provincia tutti i motivi sono buoni per rinviare la soluzione di un problema serio come quello dell’ incrocio tra la strada delle Vergini, Costamartina e la via che conduce alla piscina e alla ciclopedonale del Castellaro". "La sensazione - conclude Marzetti - è che approfittando di un Palazzo che tace e si fida delle promesse, la Provincia, a cominciare da Silenzi per finire con Parcaroli, continua a prendere per i fondelli Civitanova e i suoi cittadini".