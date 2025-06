Incidenti e danneggiamenti. Denunciati tre ubriachi

Incidenti e danneggiamenti causati da ubriachi al volante: tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri delle Compagnie di Macerata e Tolentino. Si tratta di un indiano di 43 anni, un tolentinate di 59 e un inglese di 50.

L’indiano, residente a Tolentino, ha perso il controllo della sua Alfa 147, è uscito di strada ed è rimasto ferito. È stato portato al pronto soccorso di Macerata per le cure del caso, e così è venuto fuori che era positivo agli oppiacei, oltre ad avere un tasso alcolemico pari a 1,35 grammi/litro, quasi tre volte sopra il lecito. L’uomo, a cui è stata ritirata la patente, è stato segnalato alla prefettura per l’uso di stupefacenti, e denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe.

Un tolentinate di 59 anni invece, alla guida della Fiat Panda, è andato contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo. All’arrivo della pattuglia non si è voluto sottoporre all’etilometro. È stato quindi denunciato alla procura per il rifiuto dell’accertamento, che prevede l’ammenda da 1.500 a 6mila euro con l’arresto da sei mesi a un anno. La patente è stata ritirata, per la successiva sospensione, e il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Infine a Macerata è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un inglese di 50 anni. Dopo un incidente senza feriti ma con danni alle auto, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,70 grammi/litro. Al 50enne è stata ritirata la patente mentre il veicolo, intestato a ditta di noleggio, è stato restituito alla società proprietaria.