Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
"Incidenti fotocopia, ora basta"
19 ago 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
"Incidenti fotocopia, ora basta"

La consigliera comunale Elisabetta Giorgini guida il coro di voci che pretende provvedimenti urgenti

L’ambulanza intervenuta sulla scena dell’ultimo sinistro stradale

E’ allarme strade pericolose. "E’ ora di fermare la campagna elettorale, sindaco si svegli e faccia qualcosa per la sicurezza sulla statale".

Dopo l’ennesimo, grave, incidente – il terzo in tre settimane – capitato lungo la Adriatica, a nord del rione IV Marine, e all’altezza del complesso commerciale, Elisabetta Giorgini non ha dubbi: "Serve un intervento immediato – va all’attacco la consigliera comunale del movimento Dipende da Noi – perché non si può assistere a incidenti in sequenza senza prendere contromisure".

Durissima la disamina a firma di Elisabetta Giorgini: "Si faccia subito una conferenza di servizio, subito controlli e sanzioni, ci si attivi per mettere un semaforo, anche temporaneo, e nel frattempo si prenda una decisione seria, per realizzare una rotatoria, installare un semaforo o dissuasori di velocità, ma si faccia qualcosa".

Prosegue la consigliera: "Si faccia oggi – insiste – e non dopo la fine di questa narcotica campagna elettorale. Sindaco, ma che sta aspettando? Quella strada è pericolosissima, si svegli!".

L’intervento dell’esponente di opposizione è una strigliata all’amministrazione comunale per invitarla ad agire, e a fare investimenti per mettere in sicurezza quel tratto della statale 16: quell’incrocio che è spesso teatro di incidenti.

Tre dall’inizio di agosto, e in tutti i casi la dinamica ha visto coinvolti motociclisti, finiti all’ospedale con gravi lesioni.

Un punto pericoloso, soprattutto per il via vai di auto da e verso il centro commerciale adiacente la statale.

Il 17 agosto c’è stato scontro tra un’auto e una moto, con il centauro, un 44enne civitanovese, portato a Torrette.

Pochi giorni prima, il 14 agosto, nello stesso punto aveva avuto luogo un altro impatto violento tra una macchina e una moto, con un 55enne di Porto Potenza finito che era stato costretto all’ospedalizzazione per via delle gravi lesioni riportate a causa del sinistro.

Un incidente fotocopia si era verificato appena una settimana prima: ad essere coinvolte erano state in quel caso sempre un’automobile e una motocicletta.

Lorena Gentili

© Riproduzione riservata