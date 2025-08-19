"Incidenti fotocopia, ora basta"

E’ allarme strade pericolose. "E’ ora di fermare la campagna elettorale, sindaco si svegli e faccia qualcosa per la sicurezza sulla statale".

Dopo l’ennesimo, grave, incidente – il terzo in tre settimane – capitato lungo la Adriatica, a nord del rione IV Marine, e all’altezza del complesso commerciale, Elisabetta Giorgini non ha dubbi: "Serve un intervento immediato – va all’attacco la consigliera comunale del movimento Dipende da Noi – perché non si può assistere a incidenti in sequenza senza prendere contromisure".

Durissima la disamina a firma di Elisabetta Giorgini: "Si faccia subito una conferenza di servizio, subito controlli e sanzioni, ci si attivi per mettere un semaforo, anche temporaneo, e nel frattempo si prenda una decisione seria, per realizzare una rotatoria, installare un semaforo o dissuasori di velocità, ma si faccia qualcosa".

Prosegue la consigliera: "Si faccia oggi – insiste – e non dopo la fine di questa narcotica campagna elettorale. Sindaco, ma che sta aspettando? Quella strada è pericolosissima, si svegli!".

L’intervento dell’esponente di opposizione è una strigliata all’amministrazione comunale per invitarla ad agire, e a fare investimenti per mettere in sicurezza quel tratto della statale 16: quell’incrocio che è spesso teatro di incidenti.

Tre dall’inizio di agosto, e in tutti i casi la dinamica ha visto coinvolti motociclisti, finiti all’ospedale con gravi lesioni.

Un punto pericoloso, soprattutto per il via vai di auto da e verso il centro commerciale adiacente la statale.

Il 17 agosto c’è stato scontro tra un’auto e una moto, con il centauro, un 44enne civitanovese, portato a Torrette.

Pochi giorni prima, il 14 agosto, nello stesso punto aveva avuto luogo un altro impatto violento tra una macchina e una moto, con un 55enne di Porto Potenza finito che era stato costretto all’ospedalizzazione per via delle gravi lesioni riportate a causa del sinistro.

Un incidente fotocopia si era verificato appena una settimana prima: ad essere coinvolte erano state in quel caso sempre un’automobile e una motocicletta.

Lorena Gentili