Incidenti stradali in aumento nel 2022. Sedici le vittime

Quasi mille incidenti, con sedici morti e 1.309 feriti. È il tragico bilancio sulle strade maceratesi, stando ai dati dell’Istat, riferiti al 2022. In totale nelle Marche si sono verificati 4.951 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 91 persone e il ferimento di altre 6.661. Tutti gli indicatori sono in crescita: incidenti stradali (+6,2% rispetto al +9,2% nazionale), feriti (+6,1%, a fronte del +9,2% nazionale) e vittime (+8,3% contro l’aumento medio italiano del +9,9%). Lo scorso anno, osserva l’Istat, rispetto al 2021, è stato caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale.