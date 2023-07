Incidenti sul lavoro in serie "Cassa integrazione per il caldo, le aziende devono muoversi"

di Lorenzo Fava

"Negli ultimi otto giorni abbiamo avuto in provincia quattro gravi incidenti sul lavoro. Va generata una risposta degli anticorpi sociali e attenzionato il tema della sicurezza nei cantieri". Accesso al diritto pensionistico, possibilità di cassa integrazione in relazione alle altissime temperature di questo periodo e prevenzione degli infortuni tramite formazione e controlli più rigidi sono i temi sollevati da Cgil, Cisl e Uil, che chiedono con forza un incontro con le istituzioni in quanto "la situazione non è più tollerabile".

"Il settore delle costruzioni è quello, a livello nazionale, dove si registrano più morti sul lavoro – spiega Jacopo Lasca, della Filca Cisl Marche –, bisogna lavorare su prevenzione, formazione e controlli. Il caldo di questi giorni è un fattore che incide moltissimo su stanchezza e possibilità di infortuni. Riceviamo moltissime telefonate su come attivare la cassa integrazione per le alte temperature. Lo strumento c’è, chiediamo con forza che venga attivato. C’è responsabilità da parte di chi nei cantieri si occupa di sicurezza, che può disporre la sospensione dei lavori. Oppure può essere riorganizzata l’attività: vanno cercati orari più freschi. Altro discorso su cui premere è quello degli organici dei servizi di prevenzione dell’Ast, sottodimensionati da tempo. È un fenomeno che non può più essere sostenuto. A fronte dell’aumento di massa salari e numero imprese sul territorio, prima dell’avvio della ricostruzione post sisma, l’organico era già inferiore a quello che sarebbe servito. Ora lo è a maggior ragione. Un dato: da gennaio a marzo 2023 – chiude Lasca – il numero di incidenti sul lavoro è aumentato nel cratere del 65% a fronte del 20% di cantieri in più sullo stesso periodo dell’anno prima. La sproporzione è evidente". Carlo Resparambia, presidente Ance Macerata, che raccoglie diverse imprese di costruzione, sottolinea: "Abbiamo strumenti che cercano di diffondere cultura della sicurezza. Devono avere effetti sui cantieri. Il cambiamento climatico aumenta la possibilità di incidenti, alcune imprese anticipano l’orario per consentire agli operai di lavorare, con le dovute pause e la fornitura di bibite, in maniera degna. Nessun datore di lavoro, se vuole essere chiamato tale, manda i suoi operai allo sbaraglio". "Formazione e assistenza di cantiere sono i nostri obiettivi, abbiamo appena siglato con l’Ast un protocollo che implementa la collaborazione fra imprese e organo di vigilanza in ottica prevenzione degli infortuni e salute. Faremo eventi per spiegare la attività da realizzare, favoriremo il controllo da parte degli organi ispettivi, il cui potenziamento va nella direzione della giustizia sociale", sottolinea Luca Petteruti del Cpt, il comitato per la sicurezza e la formazione edilizia.

"La preoccupazione per quanto accade nei cantieri del cratere è tanta – ribadisce Matteo Ferretti, Fillea Cgil –, abbiamo una responsabilità etica e politica. Se non corriamo ai ripari, la situazione è destinata a peggiorare". "Urge un tavolo con prefetto e istituzioni – tuona Filomena Palumbo, Fenal Uil Marche –, la diplomazia è terminata".