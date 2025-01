Inclusione attraverso la lirica, al cinema Italia va in scena "In Opera"

Sabato, alle 17.30 al cinema Italia, si terrà l’ultimo appuntamento della seconda edizione del progetto "In Opera", finalizzato alla promozione dell’inclusione attraverso l’opera lirica, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune, in collaborazione con l’Associazione Sferisterio e le realtà maceratesi del terzo settore. Nel pomeriggio sarà proiettato il cortometraggio "Nessun dorme" firmato dal regista Leonardo Accattoli e prodotto da Dibbuk Produzioni con il contributo di Banca Generali Private, Sifa Packaging Solution e Alperia. Si tratta di un cortometraggio di finzione realizzato da professionisti e interpretato da persone con disabilità, frutto di una serie di laboratori di cinema che si sono svolti durante l’anno. L’appuntamento, a ingresso gratuito e realizzato anche grazie al contributo di Fisomed, sarà presentato da Camilla Ruffini e Matteo Pasquali e vedrà la partecipazione straordinaria del violinist Valentino Alessandrini. "Un appuntamento che ci permetterà di evidenziare gli ottimi risultati ottenuti con In Opera e di condividere con la cittadinanza la vera essenza del progetto e l’impatto sulla comunità maceratese – ha spiegato l’assessore Francesca D’Alessandro (foto) –. Cultura e inclusione sono un binomio imprescindibile in una società che persegue la valorizzazione di ogni essere umano come principio fondante. Conoscersi, dialogare, stare insieme, godere della bellezza dell’arte, costituiscono i presupposti di un’attività culturale che oggi più che mai, deve essere vocata a ricostituire un tessuto sociale sfrangiato e ferito. La cultura può e deve diventare una preziosa occasione di coesione e crescita sociale, volta all’inclusione e alla prevenzione delle marginalità e del disagio nelle sue molteplici forme, e le Istituzioni e le agenzie culturali di una comunità hanno il dovere di progettare e promuovere percorsi volti a riallacciare legami, relazioni, rapporti tra le persone, benessere. Infine, un ringraziamento alla Società Filarmonico Drammatica di Macerata".