Inclusione attraverso lo sport. Il progetto "Un assist per la vita" al fianco dell’Asd Santo Stefano

"Lo sport finalizzato all’inclusione, questo è un Assist per la vita". Università di Macerata, Confartigianato, Confindustria e Bcc promuovono la squadra di basket in carrozzina Asd Santo Stefano di Porto Potenza. Il progetto, finalizzato all’inclusione dei ragazzi nella società e nel lavoro, sostiene l’associazione sportiva che da 50 anni si occupa di sport per i diversamente abili e ha raggiunto pregevoli risultati, tra cui uno scudetto nel 2019; allena anche atleti paralimpici e si è distinta nel golf.

Con il rettore John McCourt, a presentare il progetto c’erano Antonio Bortone, vicepresidente dell’Asd, Gerardo Pizzirusso per la Bcc di Recanati e Colmurano, Giorgio Menichelli per Confartigianato e il coach della squadra, Roberto Ceriscioli. Presenti anche due giocatori, Pape Thiam e Federico Balsamo, che in un video hanno raccontato la loro storia e il beneficio che lo sport ha dato alle loro vite.

"Questa squadra è il nostro fiore all’occhiello – racconta Bortone –, lo sport diventa un enzima sociale che fa calare fenomeni come il bullismo e le alterazioni dei rapporti tra le persone. La squadra viene chiamata come testimonial dalle aziende; questi ragazzi con le loro testimonianze riattivano la voglia di lavorare insieme". Pizzirusso ha evidenziato come "gli enti del territorio sono compartecipi al progetto, i ragazzi danno emozioni, siamo fieri di esserci".

Menichelli ha spiegato che "le attività collettive come lo sport insegnano ad assumersi responsabilità e a essere tenaci e solidali. Ci impegniamo a diffondere lo sport, che genera anche turismo per il territorio. La cultura dell’impresa va diretta verso l’inclusività". "Avere la torre sullo stemma – ha aggiunto Ceriscioli – è un simbolo di appartenenza a Porto Potenza. La rinascita dopo le difficoltà è il valore che vogliamo diffondere". "Il mondo intorno a queste persone è bellissimo, la missione che va continuata", ha commentato il presidente Mario Ferraresi. McCourt ha spiegato che "un Assist per la vita verrà promosso anche tramite progetti di ricerca e formazione, il tema dell’inclusività è per noi identitario".

Lorenzo Fava