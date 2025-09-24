Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maxi corteo pro GazaMuore in stradaRissa tra famiglieAldrovandi uccisoVasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaInclusione attraverso lo sport. Il progetto "Un assist per la vita" al fianco dell’Asd Santo Stefano
24 set 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Inclusione attraverso lo sport. Il progetto "Un assist per la vita" al fianco dell’Asd Santo Stefano

Inclusione attraverso lo sport. Il progetto "Un assist per la vita" al fianco dell’Asd Santo Stefano

"Lo sport finalizzato all’inclusione, questo è un Assist per la vita". Università di Macerata, Confartigianato, Confindustria e Bcc promuovono la...

Un momento della presentazione del progetto che coinvolge Unimc, Confartigianato, Confindustria, Bcc di Recanati e Colmurano

Un momento della presentazione del progetto che coinvolge Unimc, Confartigianato, Confindustria, Bcc di Recanati e Colmurano

Per approfondire:

"Lo sport finalizzato all’inclusione, questo è un Assist per la vita". Università di Macerata, Confartigianato, Confindustria e Bcc promuovono la squadra di basket in carrozzina Asd Santo Stefano di Porto Potenza. Il progetto, finalizzato all’inclusione dei ragazzi nella società e nel lavoro, sostiene l’associazione sportiva che da 50 anni si occupa di sport per i diversamente abili e ha raggiunto pregevoli risultati, tra cui uno scudetto nel 2019; allena anche atleti paralimpici e si è distinta nel golf.

Con il rettore John McCourt, a presentare il progetto c’erano Antonio Bortone, vicepresidente dell’Asd, Gerardo Pizzirusso per la Bcc di Recanati e Colmurano, Giorgio Menichelli per Confartigianato e il coach della squadra, Roberto Ceriscioli. Presenti anche due giocatori, Pape Thiam e Federico Balsamo, che in un video hanno raccontato la loro storia e il beneficio che lo sport ha dato alle loro vite.

"Questa squadra è il nostro fiore all’occhiello – racconta Bortone –, lo sport diventa un enzima sociale che fa calare fenomeni come il bullismo e le alterazioni dei rapporti tra le persone. La squadra viene chiamata come testimonial dalle aziende; questi ragazzi con le loro testimonianze riattivano la voglia di lavorare insieme". Pizzirusso ha evidenziato come "gli enti del territorio sono compartecipi al progetto, i ragazzi danno emozioni, siamo fieri di esserci".

Menichelli ha spiegato che "le attività collettive come lo sport insegnano ad assumersi responsabilità e a essere tenaci e solidali. Ci impegniamo a diffondere lo sport, che genera anche turismo per il territorio. La cultura dell’impresa va diretta verso l’inclusività". "Avere la torre sullo stemma – ha aggiunto Ceriscioli – è un simbolo di appartenenza a Porto Potenza. La rinascita dopo le difficoltà è il valore che vogliamo diffondere". "Il mondo intorno a queste persone è bellissimo, la missione che va continuata", ha commentato il presidente Mario Ferraresi. McCourt ha spiegato che "un Assist per la vita verrà promosso anche tramite progetti di ricerca e formazione, il tema dell’inclusività è per noi identitario".

Lorenzo Fava

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata