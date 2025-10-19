Inclusione scolastica. L’accordo metropolitano

Verso un accordo metropolitano per l’inclusione scolastica. La bozza c’è, la firma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Obiettivo, garantire pari opportunità a ogni studente. Un passo avanti verso un sistema scolastico più inclusivo, passo compiuto proprio a Empoli su spinta della Rete Inclusione Empolese Valdelsa. Alla Vela di Avane venerdì è stato illustrato il percorso avviato dalla Città Metropolitana di Firenze per l’approvazione del primo accordo metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa, previsto dall’articolo 13 della Legge 104/92. Un documento atteso da anni, che punta a coordinare in modo stabile e condiviso tutti i soggetti coinvolti nel garantire il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità. All’incontro, coordinato da Andrea Campinoti del Consorzio CoeSo Empoli, sono intervenuti tra gli altri Nicola Armentano, consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze, Rossella Boldrini, direttrice del Servizio Sociale dell’Azienda Usl Toscana Centro e Emma Donnini, sindaca delegata alla Scuola dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Stando ai dati dell’Osservatorio Sociale Regionale, nel distretto Empolese–Valdarno Inferiore, nell’anno scolastico 2023/2024 gli alunni con disabilità iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado sono stati 619, pari a circa il 4% del totale. Un numero in costante aumento. "Anche solo organizzare i trasporti per gli studenti con disabilità che devono frequentare una scuola superiore in un comune diverso da quello di residenza è oggi una grossa difficoltà — spiega Campinoti —. Il numero di studenti certificati cresce di anno in anno, mentre il totale degli alunni diminuisce". Per affrontare queste sfide nasce il nuovo accordo, "non un testo calato dall’alto — ha spiegato la professoressa Maria Paola Monaco dell’Università di Firenze, che ne ha curato la stesura — ma il risultato di un processo partecipato, che ha coinvolto tutti i soggetti, raccolto esperienze e osservazioni. Questo, il suo punto di forza". L’intesa coinvolge Comuni, Società della Salute, Asl, Ufficio scolastico regionale, terzo settore, genitori, associazioni. "Questo accordo, previsto dalla Legge 104, è stato fortemente voluto dalla Rete Inclusione — ha aggiunto Campinoti —. Nonostante gli sforzi compiuti negli anni, l’assenza di un atto formale di coordinamento tra i diversi enti era un ostacolo. Ci auguriamo che non resti una firma, ma diventi uno strumento operativo capace di garantire pari opportunità formative ed educative per tutti".

Y.C.