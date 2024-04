Inclusione sociale. Incontro aperto a tutta la cittadinanza

Sabato 13 aprile, all’interno della sala situata nella Delegazione municipale "Conte Alessio Conestabile della Staffa" di Porto Potenza Picena, si svolgerà l’iniziativa "Come In (Comunità Educante Intorno)".

E ci sarà dalle 8.30 fino alle 13.30, per un incontro di sensibilizzazione e formazione sull’inclusione sociale aperto a tutta la cittadinanza.

A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale di Potenza Picena, capitanata dal sindaco Noemi Tartabini (nella foto). "La mattinata sarà accreditata all’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche – scrive in un comunicato il Comune potentino –. L’appuntamento nasce nell’ambito dell’iniziativa "Palla al Centro", progetto di sport sociale realizzato dall’associazionismo sportivo locale a favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con Sport e salute spa".

Inoltre, sempre l’Amministrazione comunale ricorda pure tutti gli enti e i sodalizi coinvolti nel progetto: "L’iniziativa "Palla Al centro", con ente capofila Asd Union Calcio di Potenza Picena e con il patronato del Comune di Potenza Picena, è in collaborazione con la cooperativa Sociale Il Faro, l’associazione sportiva dilettantistica baseball "Club Le Pantere" di Potenza Picena e l’Hockey Club di Potenza Picena".