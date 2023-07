Inclusione, turismo e cultura: il Comune si aggiudica tre bandi

Il Comune di Camerino si aggiudica tre bandi della Regione. Il primo, in cui l’ente sarà soggetto capofila, presentato con la partecipazione dell’istituto comprensivo Ugo Betti e del Santo Stefano, prevede un intervento di adeguamento e riqualificazione dell’area in località San Paolo per attività ludico-motorie; il contributo è di 60mila euro. Il secondo bando, sempre con il Comune come soggetto principale, riguarda un appuntamento di punta per la città ducale con una connotazione turistica: il progetto "Festa del Torrone: scopri, vivi e gusta il Natale", finanziato con 12.500 euro. Infine il terzo bando, in cui Camerino è soggetto partner con il Comune di Esanatoglia insieme ai Comuni di Gagliole, Valfornace, Cerreto d’Esi, uniti dalla storia comune con le vicende della famiglia Da Varano. Il progetto, dal titolo "Da Varano: principi, mercanti, mercenari, santi e mecenati nell’Italia centrale", è ideato dalla compagnia Ruvidoteatro e punterà a creare una fiction sulla storia della casata: ogni paese coinvolto avrà una storia da raccontare, sarà sviluppata una traccia narrativa per poi trasferirla nello spettacolo; contributo, 12.600 euro. Soddisfatti il sindaco Roberto Lucarelli, la vicesindaco e assessore alla cultura Antonella Nalli, e l’assessore al turismo e allo sport Silvia Piscini. "Innanzitutto ringraziamo gli uffici del Comune per l’ottimo lavoro svolto nel predisporre la partecipazione a questi tre bandi – dichiarano –. Il progetto di riqualificazione dell’area in località San Paolo permetterà di garantire interazione e socializzazione per la comunità e per tutte le persone con disabilità e di offrire la possibilità di praticare attività ludico-motorie all’aria aperta. Dal punto di vista culturale e turistico, invece, valorizzeremo ulteriormente una tradizione importante a cui siamo molto legati, come la Festa del Torrone, che attrae visitatori anche da fuori regione, e parteciperemo con altri Comuni al progetto sulla famiglia Da Varano per far rivivere con intensità le radici e la storia del nostro territorio. Aspetti che si concretizzano ulteriormente proprio attraverso la partecipazione ai bandi predisposti dalla Regione".