"Incompiuta di piazza Pizzarello, la recinzione cade a pezzi"

"Abbiamo segnalato in ogni modo la situazione di degrado in cui versano il cantiere e il quartiere di piazza Pizzarello, ma l’amministrazione continua a ignorarci: così mortifica il ruolo dei consiglieri comunali". Così David Miliozzi (Macerata Insieme), dopo che in diversi punti la recinzione dell’incompiuta è stata danneggiata, da qualcuno o dal maltempo, e ora l’area del cantiere risulta facilmente accessibile a chiunque. "La recinzione è in condizioni pessime, non viene svolta nessuna manutenzione – fa notare Miliozzi –. Da diversi anni ormai lamentiamo lo stato di degrado in cui versa il quartiere, c’è bisogno di un intervento urgente" Miliozzi fa notare che esiste un "problema di sicurezza, legato anzitutto al fatto che qualcuno può entrare dentro", non solo un problema di bivacchi ma chi vi si introduce potrebbe anche "farsi male, è già capitato che dei ragazzi siano entrati. Non molto tempo fa, c’era stata anche una guerriglia con bastoni e mannaia (tra i giardini e il terminal dei bus). Bisogna prendersi cura degli spazi, altrimenti esplodono questi episodi di insicurezza". E pone un interrogativo: "Quanto tempo, quante volte ancora dovremo stimolare l’amministrazione a intervenire?". Il problema è stato rilevato a più riprese anche dai residenti e dai commercianti del quartiere. "Non so quante mozioni, segnalazioni, dichiarazioni ho fatto in merito – incalza Miliozzi –, ignorarci vuole dire mortificare il ruolo dei consiglieri comunali, ricordo che il consigliere è eletto dai cittadini, non ascoltarlo significa non ascoltare i cittadini". Il timore è che lo scheletro dell’incompiuta resterà ad affliggere la zona, a due passi dal centro, ancora per molti anni. "Ma intanto qualcosa si può fare – l’invito di Miliozzi –, la politica deve assumersi le sue responsabilità, almeno in tema di sicurezza e di cura degli spazi".

Chiara Gabrielli