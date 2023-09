Incompiuta di piazza Pizzarello: "Una vergogna, il sindaco si muova"

Incompiuta di piazza Pizzarello, lo scheletro dei palazzoni divenuto teatro e simbolo dell’incuria totale: "Serve un intervento urgente, il sindaco è il responsabile della sicurezza, deve intervenire immediatamente". Così David Miliozzi, consigliere d’opposizione (Macerata Insieme) e residente nel quartiere, dopo che per chi vive quella zona è tramontata l’ultima speranza di vedere rinascere quei palazzi, abbandonati da anni: l’Università infatti utilizzerà i fondi inizialmente destinati all’acquisto dell’incompiuta per comprare il palazzo dell’ex Banca d’Italia in corso Matteotti, nel cuore del centro storico. Se da una parte gioiscono i commercianti dentro le mura, piangono invece residenti, negozianti e frequentatori di piazza Pizzarello. "Una premessa: non si può non essere contenti per il fatto che venga recuperato uno spazio storico fondamentale in centro – le parole di Miliozzi –, e viene da dire meno male l’università, che resta il motore principale della città. Detto questo, come consigliere da tanti anni trasversalmente lavoro e combatto per la riqualificazione del quartiere, che era uno dei più belli. Forse si dimentica che è il biglietto da visita della città, i pullman arrivano lì. Sono i cittadini a pagare, e caro prezzo, le scelte adottatein passato per il quartiere. Ora c’è un cantiere abbandonato, le forze dell’ordine hanno trovato gente che ci dormiva dentro, i ragazzi ci entrano. Una vergogna. Quindi c’è un problema di sicurezza, ma anche di igiene. Quel posto è diventato una discarica a cielo aperto". Miliozzi parla di "questione di ordine pubblico e sicurezza. Urge un intervento – incalza –, innanzitutto la messa in sicurezza davanti a una situazione di degrado intollerabile, nel 2023 è inaccettabile trovarsi a vivere accanto a una roba del genere che per di più è a due passi dal centro. L’amministrazione deve mettere in atto azioni immediate". Il consigliere di Macerata Insieme presenterà nel prossimo Consiglio la stessa interrogazione che aveva presentato due anni fa: "Tanto non è cambiato niente e questa ne è la prova". Segnala una situazione di incuria anche per l’area davanti alla palestra: "Le panchine sono divelte, c’è un tavolo spaccato, una radice che spunta è pericolosa. L’amministrazione ha sempre parlato di sicurezza ma senza serietà, perché poi non si prende cura degli spazi pubblici. Manca una pianificazione in merito. Per non parlare poi delle frazioni e delle periferie, là si sente la stessa terribile musica. Mi arrivano decine di telefonate di cittadini che si lamentano per l’abbandono delle aree pubbliche, ci sono anziani che non escono più di casa, mancano gli spazi di aggregazione".

Non solo questione di sicurezza, "qui dobbiamo parlare di emergenza sociale. Hanno fondato il consenso sulla paura ma poi non sono attenti alle cose fondamentali per la sicurezza, cioè la cura dei luoghi. Le telecamere non servono a niente se prima non si interviene su questo: non risolvono il degrado, semmai lo inquadrano, lo filmano. Punto. Servono interventi mirati, e presto".