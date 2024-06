Incontinenza: prevenzione e cure

Organizzato dalla unità di ginecologia dell’ospedale di Civitanova, diretta da Filiberto Di Prospero, è in programma lunedì a Montegranaro all’Horizon un convegno sul prolasso degli organi pelvici e l’incontinenza urinaria nella donna. "Sono patologie molto frequenti e spesso altamente invalidanti", sottolinea Di Prospero. "La loro incidenza è maggiore dopo i 50 anni, ma possono interessare anche donne più giovani. Si stima che in Italia siano almeno 3 milioni le donne che soffrono di incontinenza urinaria e 2 milioni di prolasso genitale. Sono circa 400mila ogni anno le procedure chirurgiche per prolasso degli organi pelvici e incontinenza urinaria. La prevenzione è possibile. In gravidanza, durante il parto e nel puerperio concentriamo il massimo degli sforzi, negli ambulatori di uroginecologia e del pavimento pelvico". Ill convegno avrà come presidenti il professor Andrea Ciavattini della Politecnica delle Marche e il professor Giuseppe Micucci, già direttore della ginecologia di Civitanova. Con loro i direttori delle ginecologi delle Marche.