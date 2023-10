"Incontri con l’autore a San Severino: oggi lo Sferisterio di Aleandri"

Oggi in occasione dei duecento anni delle presentazione del progetto del teatro Feronia i Teatri di Sanseverino aprono la rassegna degli ’Incontri con l’autore’ per la stagione 202324 presentando il saggio di Massimo Lanzavecchia ’Lo Sferisterio di Aleandri – Mirabilia a Macerata’ di Seri Editore. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è fissato per le 17 nel foyer del Feronia. L’ingegner Aleandri presento il progetto del nuovo Feronia nel giugno del 1823 per vedere poi inaugurata la struttura a maggio del 1828. Il saggio di Lanzavecchia è dedicato allo Sferisterio, una mirabile struttura architettonica, dal 1834 tra le fabbriche classiche di tutti i tempi e di ogni popolo, unico esempio di anfiteatro moderno. Anche la paternità artistica di Ireneo Aleandri è indiscussa, ma un filone critico locale – tanto fragile quanto persistente – ne minimizza il ruolo. Il libro ricostruisce le intricate vicende della società e i contrasti sui progetti nel decennio 1819-29, riordina gli studi pubblicati, aggiorna fonti d’archivio e di bibliografia, introduce nuovi elementi storici e documentali, ripercorre la polemica del centenario e trae alcune ragionevoli conclusioni. Ne esce un quadro dai contorni nitidi: dopo tre anni di disegni abbandonati e di lavori fermi alle fondamenta del muro d’appoggio, è a fine 1823 che la società sceglie Aleandri e la costruzione inizia a prendere la sua forma.