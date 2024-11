"Incontri d’autore", ospite è il critico Napoli

Domani alle 17.30 all’auditorium del Centro mondiale della poesia a Recanati, appuntamento con "Incontri d’autore" con il critico letterario Francesco Napoli che presenterà l’Antologia "Poeti italiani nati negli anni ‘60" (Interno Poesia Editore). Umberto Piersanti introdurrà e dialogherà con l’autore. La serata sarà avvolta dall’aura della musica con i flauti di Elisabetta Grandi e Sara De Bartolomeo. Ingresso libero dal piazzale Franco Foschi (ex S.Stefano). Francesco Napoli è un critico e il suo sguardo segue l’evoluzione della poesia italiana attraverso regioni e centri nei quali la produzione poetica e quella editoriale acquistano un’importanza rilevante. Le Marche, per i poeti nati negli anni ‘60, sono una regione di particolare importanza: precedentemente Napoli aveva trattato generazioni operanti in tempi anteriori, e le Marche si erano dimostrate una terra particolarmente sensibile alla poesia.