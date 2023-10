Incontri, degustazioni e laboratori. Oggi il via alla quattro giorni di eventi targati "Tipicità Evo"

Inizia oggi la quattro giorni di eventi proposti da Tipicità Evo. Un lungo fine settimana per assaporare e approfondire i linguaggi del cibo. Oggi alle 15 alla Mozzi Borgetti, appuntamento con il Forum dell’accoglienza e dell’ospitalità, promosso da Confcommercio, con la partecipazione annunciata del governatore Francesco Acquaroli. Alle 18 gli Antichi Forni accolgono l’apertura di "Emozioni dell’anima", la mostra a cura di Silvia Gentili, visitabile fino a domenica. In serata e fino a domenica spazio alle proposte dei ristoranti e dei locali aderenti al circuito Tipicità Evo, insieme al pop-up restaurant nippo-mediterraneo con lo chef Takashi Kido da DiGusto. Domani alle 10 alla Mozzi Borgetti l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con il caporedattore del TG5 e curatore della rubrica culinaria "Gusto", Gioacchino Bonsignore che intervisterà l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini. Alle 15, sempre alla Mozzi Borgetti, Banco Marchigiano e Cassa Centrale Banca propongono "Il Pnrr e non solo! Agroalimentare e nuove opportunità: green, energia, digitale". In serata, con la conduzione di Benedetta Rinaldi, volto noto Rai, l’evento ufficiale di Tipicità Evo su "Etica, scienza e tecnologia: i linguaggi del cibo". Nel programma di sabato e domenica, anche le associazioni di categoria propongono aree animate, laboratori e degustazioni, con Le Bontà di Confartigianato al loggiato di Palazzo degli Studi, il Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via Morbiducci e l’area Cia, Cna e Copagri all’Asilo Ricci. Tante le attività di assaggio, con il banco dei vini nel pomeriggio di sabato gestito da AIS Marche agli Antichi Forni. In programma anche laboratori e caccia al tesoro per bambini con Amanuartes e il tour guidato "Racconti di gusto". Info: www.tipicitaexperience.it.