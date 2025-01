Incontri di orientamento per i giovani che cercano un’occupazione

A Tolentino prende il via "Orienta-menti", un percorso formativo gratuito di orientamento lavorativo con lo scopo di accrescere le competenze dei giovani nella fase di ricerca di lavoro. Il progetto racchiude l’iniziativa Neet stop! sostenuta dalla fondazione San Zeno per contrastare il fenomeno dei Neet (Not in education, employment or training), ovvero i giovani che non studiano e non lavorano, e la dispersione scolastica nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli. La cooperativa sociale Il Faro è l’ente capofila del progetto, in collaborazione con Imprendere s.r.l., Human Foundation Do&Think Tank per l’Innovazione Sociale, gli Ats 14 - 15 - 16 - 19- 20 - 21 e le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.

Gli incontri di "Orienta-menti" saranno tenuti dalla dottoressa in psicologia clinica Maria Staffolani, nella sede de La Sorgente di Tolentino (largo 815). Sono rivolti a giovani fra i 16 e i 35 anni. A partire da venerdì, con "Chi sei e dove vai: conoscersi per orientarsi"; venerdì 7 febbraio "Tra qualità e competenze. Il curriculum efficace"; venerdì 21 febbraio "Il colloquio: come proporsi"; venerdì 14 marzo "La ricerca del lavoro: a caccia di opportunità".

"Il futuro dei ragazzi di nuovo al centro di una rete territoriale composta da istituti scolastici, enti non profit, istituzioni e imprese che permetterà di potenziare la consapevolezza individuale favorendo una scelta del percorso di studi e professionale più consapevole e partecipata – spiega l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni –. Il nostro assessorato ha l’obiettivo di perseguire la crescita giovanile sotto molteplici punti di vista".