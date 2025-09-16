Incontri, dialoghi e laboratori: "Tempo di leggere" a Petriolo

PETRIOLOdi Lucia Gentili

Quattro giorni di dialoghi con scrittori, psicologi, narratori, laboratori creativi, caccia al tesoro per bambini e momenti conviviali. Da giovedì a domenica Petriolo ospita la quarta edizione del festival letterario "Tempo di leggere", promosso dall’associazione culturale LiberaMente che mette al centro "la parola come strumento di incontro, riflessione e scoperta", spiega il direttivo, presieduto da Lucia Ilari con Tania Bartolacci, Simona Gatti e Umberta Michetti. Il tema di quest’anno è legato ad "assenze, legami e quello che resta".

Giovedì, alle 21 in piazza San Martino, l’apertura è affidata alla psicologa e coach adolescenziale Roberta Cesaroni con l’incontro "Rieducarci a educare". Venerdì, alle 19 sempre in piazza, arriva Roberto Camurri (autore di "Splendeva l’innocenza") in dialogo con Mavie Da Ponte, mentre alle 21 Elvira Seminara ("In Sicilia con Franco Battiato") parlerà con Lucia Tancredi. Alle 20 food truck di Mavoja in piazza Umberto I.

Sabato, in piazza San Martino, sarà la volta degli incontri con: Fabiola Ruggiero ("Il senso del tè") alle 9.30 in dialogo con Silvia Roganti, Benedetta Fallucchi ("L’oro è giallo") alle 11.30 con Francesca Chiappa, Francesca Scotti ("Nessuno conosce Sayuki") alle 15.30 con Ilari, David Valentini ("Le nostre guerre silenziose") alle 17 con Azzurra Sichera, la dottoressa Valeria Locati ("La distanza che cura") alle 21 con la dottoressa Claudia Fulvi, oltre al dialogo tra Da Ponte e Tancredi ("La scintilla è femmina") alle 18.30 al Parco delle Fonti. Dalle 10.30 alle 11.30 invece al Cag laboratorio sensoriale "Tazze di tè, tazze di ospitalità, mentre dalle 16 alle 18.30 stampa vegetale su carta (prenotazione obbligatoria). Alle 13 "I sapori di casa" a cura del ristorante La Chimera e del Bar Centrale, alle 20 food truck di Doppiozero.

Domenica alle 9.30 passeggiata letteraria. Alle 11 incontro con Noemi Mogliani ("Fili indissolubili") con Katia Soldini, Francesca Monaco ("Paolina Leopardi - all’ombra del poeta") alle 15, Fosca Navarra ("La notte fa ancora paura") alle 16.30 con Lucia Porfiri, Natalia de Barbaro ("Nella mia vita manco io") alle 18 con Monika Lewandowska, Luca Mercadante ("La fame del cigno") alle 21 in dialogo con Ilari e Bartolacci. Dalle 16 alle 18.30 caccia al tesoro per bambini. Alle 13 al Bar Centrale il "pranzo della domenica", alle 20 food truck dell’azienda agricola Mei.