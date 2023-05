Incontri, dj-set e cibo di strada Torna il Festival della famiglia

di Lorenzo Fava

Una tre giorni che mette al centro la famiglia e i valori di cui è portatrice. La seconda edizione del "Festival della famiglia" – organizzato dal Comune di Macerata in collaborazione con la Confartigianato e vari enti cittadini – vedrà svolgersi, dal 19 al 21 maggio, passeggiate, incontri e attività laboratoriali. Si parte alle 16.30 di venerdì 19 con una tavola rotonda alla Mozzi Borgetti titolata "La famiglia e i giovani nel post Covid. Le nuove sfide", con gli interventi del giudice per il tribunale dei minori umbro Sergio Cutrona, del neuropsichiatra infantile Maurizio Pincherle, dell’ordinario di pedagogia generale a UniMc Massimiliano Stramaglia e del presidente del corso di laurea in Scienze del servizio sociale dell’ateneo, Giuseppe Rivetti; con loro, il giornalista Carlo Cambi e un videomessaggio del ministro per la Famiglia, Eugenia Maria Roccella. Il pomeriggio successivo sarà la volta, alle 15.30 in piazza Mazzini, di attività laboratoriali di cucina, con Carlo Cambi e Petra Carsetti a parlare di galateo. La sera stessa, al Lauro Rossi, sarà il momento dello spettacolo teatrale Heroes, organizzato dalla Lega italiana fibrosi cistica Marche, mentre alle 22 piazza Mazzini si animerà con un dj set. Domenica 21, alle 9.30, una "passeggiata in famiglia" solidale alla scoperta di Macerata sarà accompagnata dalla giornalista sportiva Rai Simona Rolandi e da Zia Caterina: i 5 euro chiesti saranno devoluti alla Onlus di quest’ultima, Milano 25, che si occupa di bambini malati oncologici. A chiudere la tre giorni di appuntamenti sarà un laboratorio per i più piccoli la domenica pomeriggio, alle 16.30, a Palazzo Buonaccorsi: "Velocità: una questione di natura e tecnica", organizzato dal Museo di storia naturale e Micozzi moto storiche. Tutto il festival sarà accompagnato da un International Street food in piazza Mazzini e due contest attinenti il cibo e la tavola come momenti di condivisione familiare: #macerataatavola e #addobbomacerata. "È la seconda edizione di un festival che vuole rilanciare il collante della società in un periodo di crisi demografica – ha detto la vicesindaco Francesca D’Alessandro –, ma anche ribadire il senso dell’ospitalità, che Macerata ha nella sua cultura". L’assessore Marco Caldarelli sottolinea: "Famiglia è un termine ambiguo, che richiama atmosfere da "Mulino Bianco" o viceversa totale devastazione. Sta di fatto però che rimane un centro da salvaguardare quanto possibile".