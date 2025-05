Incontri, film e spettacolo a teatro. Una settimana nel segno di Pasolini

Arriva la prima Settimana culturale a Caldarola, un’iniziativa voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Fabbroni, che ha sposato l’idea dell’associazione Macondo (sostenuta anche dall’unione montana Monti Azzurri) di celebrare Pier Paolo Pasolini. Il progetto nasce per commemorare il cinquantesimo anniversario della sua morte e getta le basi per un ciclo di eventi futuri. Si inizia domani alle 17 alla biblioteca dell’istituto De Magistris con l’incontro "Pier Paolo Pasolini: orme del suo pensiero", un dibattito condotto dal prof. Alberto Cingolani, che offrirà al pubblico una riflessione sul pensiero pasoliniano e la sua eredità culturale e politica. Giovedì alle 21.15, alla Sala Tonelli, proiezione del film "Mamma Roma", introdotta da Stefano Monti. Sabato 7 giugno, alle 21.15 a teatro, l’anteprima nazionale dello spettacolo "Corpus Pasolini 50 – Tredici uccellacci, una cornacchia, un usignolo", ideato e interpretato da Giorgio Felicetti; sarà accompagnato da Serena Armstrong Fortebraccio. Un omaggio all’opera e alla figura di Pasolini. "Lo spettacolo – si legge nelle note di regia – prende il via dall’ultima misteriosa notte di vita dello scrittore. In un montaggio a ritroso, si dipana la confessione provocatoria del poeta, che attraversa le opere e gli scritti, dalle poesie In forma di rosa ai romanzi della Vita violenta, dal teatro fino al grande cinema, da Accattone a Salò o le 120 giornate di Sodoma". "Uno spietato analizzatore della società italiana", lo definisce il regista. I biglietti per il 7 giugno sono disponibili su Ciaotickets e alla biglietteria del teatro dalle 20 della sera stessa. Per informazioni Esteuropaovest al 3473537465.