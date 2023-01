Incontri informativi con le scuole su Meet

Via alle riunioni informative dedicate alle famiglie dei futuri studenti delle classi prime delle scuole primarie "Via Piave" e "Via Giotto", della scuola secondaria di primo grado "Luigi Canale" e delle sezioni dei futuri 3 anni delle scuole delle infanzie "Colli Asola", "Via Isonzo" e "Piazza Giovanni XXIII" in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 20232024. Tutti gli incontri si svolgeranno a partire dalle 21 sulla piattaforma Meet (all’indirizzo meet.google.comnbm-yczd-tbg) nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì. Durante gli incontri le referenti di plesso avranno cura di spiegare l’organizzazione delle scuole orientando i genitori nelle scelte .