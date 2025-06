Incontri, laboratori e aperitivi: "So...star tra i libri" torna a Pollenza

Torna il festival "So…star tra i libri" a Pollenza, organizzato dal Comune e dalla Proloco "Corporazione del Melograno". L’appuntamento con la terza edizione è venerdì, sabato e domenica prossimi al Chiostro dei SS. Francesco e Antonio.

Venerdì, dopo l’inaugurazione delle 17.15, a dare il la saranno gli alunni della primaria "Frank" con la presentazione del libro "C’era una volta... una storia! Memorie orali di un tempo che fu: un viaggio tra i racconti dell’infanzia tramandati di generazione in generazione" (Giaconi editore). I bambini, guidati dalle docenti Anna Ascenzi, Lucia Paciaroni e da Elena Girotti dell’Università di Macerata, hanno realizzato alcune interviste per scoprire storie, filastrocche e detti popolari legati ai ricordi d’infanzia degli adulti di oggi.

Ospite della prima serata, Maurizio Maggiani; alle 21.15 lo scrittore intratterrà il pubblico con un dialogo guidato da Alessandro Farinelli. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare tramite Eventbrite.

Sabato alle 17.30 arriva l’illustratrice Marianna Balducci, pronta a incontrare bambini dai 6 anni per le letture e il laboratorio "Gli oggetti raccontano. Storie di guerra, di pace e di ingegno tra le pagine" (necessaria la prenotazione a sostartrailibri@gmail.com o con un messaggio al 3472566253). Alle 21.15 Stella Sacchini, scrittrice e traduttrice, modera l’incontro con Aurora Tamigio che presenta il suo primo romanzo "Il cognome delle donne" (Feltrinelli). Ad accompagnare la serata con interventi musicali, i Moka Abdul (Nicola Pallotto e Stefano Giampieri).

Infine domenica, alle 17.30, Chiara Ficarelli presenterà l’albo "Non voglio essere mostro" (Pulce edizioni). Poi due laboratori: i più piccoli (dai 3 ai 7 anni) parteciperanno a un’attività di illustrazione, mentre i bambini dagli 8 anni avranno l’occasione di incontrare un altro ospite speciale del festival, Alessandro Cesaretti - The Day of the Milligram, che li accompagnerà nella lavorazione della ceramica (necessaria la prenotazione).

Infine alle 21.15 Adrián Bravi con "La gelosia delle lingue" (Eum edizioni) e Pino Pace con "La neve non è cemento" (Rrose Sélavy), in dialogo con Stefania Monteverde. Sono previsti aperitivi letterari. Sarà anche possibile visitare la mostra di pittura del maestro Alessandro Rinaldi.