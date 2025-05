Incontri, laboratori e musica: una maratona di appuntamenti con "LeoLiveFest"

Incontri, dibattiti e musica ad animare il centro di Macerata, con l’arrivo dopodomani del LeoLiveFest, festival organizzato dagli allievi della Scuola di studi superiori Leopardi di Unimc, coordinato dai docenti Carla Danani, direttrice della Scuola, e Fabrizio d’Aniello, membro del consiglio direttivo, e realizzato con la collaborazione di Scarabò Ets e il patrocinio del Comune. L’accesso alle tante attività sarà gratuito e libero (info scuolastudisuperiori.unimc.it, associazionescarabo@gmail.com, scuolastudisuperiori@unimc.it). Tanti gli appuntamenti dalle 9, come "Raccontare la guerra" al Social@b (con la giornalista Azra Nuhefendic, lo scrittore Riccardo Michelucci e l’artista Roberta Biagiarelli); "Educativa di strada e rigenerazione urbana", laboratorio su arte e spazi pubblici con Tommaso Farina, e un workshop sul visual journalism con Gianluigi Basilietti al Polo Pantaleoni. Nel pomeriggio laboratori di traduzione e scrittura creativa e laboratori filosofico-artistici per bambini alla Mozzi Borgetti; alle 18, in piazza Vittorio Veneto, la finale del torneo di dibattito competitivo nazionale. In parallelo, il Circobus in piazza della Libertà (10-13 e 15-19.30) con giochi e animazioni circensi di Vera Vù; i giochi in legno di Ludus in tabula lungo corso della Repubblica; attività motorie per bambini dai 3 ai 7 anni in piazza Vittorio Veneto con la Ginnastica Virtus; un laboratorio sulla cultura cinese con l’Istituto Confucio e percorsi di benessere con "Il gioiello dentro di me" al Ristorante Centrale. Alle 21, in piazza della Libertà, concerto delle Rimmel.