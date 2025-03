Incontri, mostre e convegni. Si celebra San Francesco

Ottocento anni dalla morte di San Francesco: via ad una serie di iniziative pubbliche a cura dell’Associazione dantesca di Civitanova. Conferenze, spettacoli teatrali, mostre d’arte e convegni aperti a tutta la cittadinanza sono indetti per celebrare la figura del santo patrono, deceduto nel 1226. Il programma, realizzato di concerto con varie realtà del territorio, è stato presentato ieri mattina in sala Giunta.

Come primo appuntamento, è previsto un incontro con Davide Rondoni, saggista, giornalista e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Alle 9 di venerdì, Rondoni incontrerà oltre 300 studenti degli istituti superiori all’auditorium del Liceo Da Vinci e per l’occasione parlerà di Dante e San Francesco. "Come Associazione dantesca – ha detto il presidente, Domenico Bartolini – ci siamo sentiti direttamente interpellati da questa ricorrenza. Dante Alighieri, infatti, aveva per il santo di Assisi un amore e una stima che sconfinavano nella venerazione".

Il 14 marzo, sempre all’auditorium del Liceo, il professor Stefano Papetti terrà una conferenza sugli affreschi di Giotto nella basilica di Assisi. Poi, il 25 dello stesse mese, il cineteatro Rossini ospiterà lo spettacolo "Frà-San Francesco, la star del Medioevo" di Giovanni Scifoni. Gli appuntamenti proseguiranno tra ottobre e novembre. Al Lido Cluana, dal 15 al 25 ottobre, verranno esposte le opere di 42 artisti dell’Associazione culturale Arte "ispirate – ha spiegato la presidentessa Anna Donati - al canto XI del Paradiso di Dante, dove si parla di San Francesco. I quadri verranno poi venduti all’asta ed il ricavato devoluto ai Frati minori Cappuccini".

A novembre, spazio ad un concerto ed una conferenza su Dante e San Francesco. Quest’ultima sarà a cura dei docenti Luisa De Luca e Domenico Bartolini. Alla presentazione di ieri sono intervenuti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Barbara Capponi, Maria Luce Centioni presidente dei Teatri e Frate Mauro dei Frati minori cappuccini. "Questa serie di iniziative - ha detto Capponi - pone nei giovani deli interrogativi che prima di tutto sono umani e valoriali".

Francesco Rossetti