Incontri, musica e giochi. È il Festival della Famiglia

Presentata la nuova edizione del Festival della Famiglia, in programma da mercoledì a domenica prossima con attività volte alla valorizzazione della famiglia nelle sue diverse sfaccettature. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con Confartigianato, Lube Academy Treia, Diocesi di Macerata, comitato promotore festa Santa Maria della Pace, Ancos, Tuttincluso e associazioni del terzo settore.

Ad aprire la quarta edizione sarà un videomessaggio della ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella, durante l’appuntamento di mercoledì alle 21 alla Lube Academy. Durante la serata l’incontro "Piccoli gesti, grandi risultati" della Scuola per genitori, con la pediatra Mirella Staffolani, il neuropsichiatra infantile Maurizio Pincherle, la pedagogista Laura Dario, la psicologa Eleonora Salvucci, il pediatra Enrico Gasparini e la docente Unimc Alessandra Fermani.

Giovedì alle 21, al teatro della Filarmonica, concerto delle corali maceratesi "Totus Tuus" dedicato a San Giovanni Paolo II. Venerdì dalle 16.30, nell’auditorium della Mozzi Borgetti, "Homo cellularis - vita da smartphone" con il giornalista Marco Moglie. Sabato passeggiata con aperitivo "Passi in famiglia: tra mura antiche e alberi secolari" dai Cancelli a Villa Lauri. Dalle 15, allo spazio Altrove della Mozzi Borgetti, tornei di biliardino e beer pong in collaborazione con il Consiglio degli adolescenti. Alle 17, nella Sala Cesanelli dello Sferisterio, convegno "Inverno demografico e conseguenze. Come invertire la tendenza?".

Domenica alle 10, alla chiesa di Santa Maria della Pace, messa del vescovo Nazzareno Marconi; dalle 15 festa per le famiglie con giochi, animazione e merenda; alle 21 musica con I Miuri (giornata in collaborazione con il comitato promotore festa Santa Maria della Pace). "Quest’anno abbiamo ottenuto il marchio nazionale dei comuni amici della famiglia – spiega il vicesindaco Francesca D’Alessandro –, un bel riconoscimento". "Il concerto alla Filarmonica sarà l’occasione per dare risalto alle persone che dedicano la loro vita a cantare e animare le messe parrocchiali", aggiunge il consigliere Marco Bravi.

A intervenire anche il giornalista Marco Moglie, sul tema del rapporto tra giovani e tecnologia, definito quale "il problema dei problemi". Essenziale la partecipazione di Ancos, con il presidente Claudio Chiacchiera, e del comitato promotore festa Santa Maria della Pace. Conclude Luigi Pierini del Comitato: "Siamo felici di aver unito le forze per la festa finale".