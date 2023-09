Incontri per genitori, educatori e insegnati. Tre appuntamenti al nido La Lumachina

Il Centro per la Famiglia, gestito dal Paolo Ricci, prosegue la sua attività con incontri rivolti a genitori, educatori e insegnanti di bimbi della fascia di età da zero a sei anni. Tre gli appuntamenti gratuiti, il primo sabato 30 settembre sul tema ‘Morsi, calci e pugni’ alle ore 10.30 presso il nido d’infanzia La Lumachina in via Quasimodo, con pedagogiste ed educatrici.