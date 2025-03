"Incontri protetti", avvocati e Camera minorile a confronto in ateneo

Il comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati e la Camera minorile di Macerata invitano al convegno dal titolo "Incontri protetti. Lo spazio neutro quale servizio per il minore e le relazioni familiari. Modello di riferimento e difficoltà", che si terrà domani alle 15 all’auditorium dell’Università di Macerata in via Padre Matteo Ricci. Dopo i saluti introduttivi di Marco Cecconi, presidente del comitato, Paolo Parisella, presidente dell’Ordine degli avvocati, e Anna Di Cosmo, presidente della Camera minorile, si susseguiranno contributi da parte di Paolo Di Mattia, Francesco Rosetti, Concetta Gentili e Andrea Marangoni.