Incontri pubblici sulla differenziata

L’amministrazione di San Severino, in accordo con il Cosmari, promuove incontri pubblici sui temi delle buone pratiche della raccolta differenziata. Si parte domani, alle 17.30 al teatro Italia; seguirà un altro appuntamento il 10 febbraio alle 21.15. Saranno presenti anche esperti del Cosmari. La cittadinanza è invitata a partecipare. In seguito a una serie di comportamenti sbagliati registrati in più occasioni, soprattutto nel conferimento dei rifiuti, il Comune ha deciso di programmare queste attività per illustrare il regolamento comunale "al fine di evitare abbandoni o situazioni poco civili e poco rispettose del decoro urbano".