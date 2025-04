Incontri su infanzia e letture

"Se leggi colori la vita. La letteratura come opportunità da cogliere fin dall’infanzia" è il titolo dell’appuntamento promosso sabato, dopodomani alle 17, dall’associazione culturale Tra le Righe odv di San Ginesio che ha in gestione la nuova sezione della biblioteca comunale rivolta ai bambini e ai ragazzi. "Abbiamo superato i 1000 libri in possesso - dice la responsabile Orietta Nardi -. La nostra è una realtà aperta al confronto continuo e alla formazione. Annualmente svolgiamo molte azioni per favorire la promozione alla lettura". Va in questa direzione anche l’evento di sabato, all’auditorium di Sant’Agostino, a cui interverremo il pediatra Pierfrancesco Gentilucci, la logopedista e dottoressa in psicologia de Il Cerchio Magico Francesca Contigiani, la volontaria di Nati per leggere Cinzia Bonifazi, la libraia Chiara Tomassetti, della Bottega del libro di Macerata. A moderare, la giornalista Barbara Olmai. "L’incontro sarà rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare ai genitori a cui vogliamo dare il nostro supporto e soprattutto quello degli esperti che abbiamo coinvolto in questa nuova occasione", aggiungono le promotrici. Nella prospettiva di sviluppo e crescita è previsto il trasferimento della sede da via Capocastello in un locale più grande e confortevole in corso Scipione Gentili e l’inserimento all’interno del sistema bibliotecario Bibliomarche sud.