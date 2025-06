Incontri sul ’500 in biblioteca con Piangatelli

La biblioteca comunale "Francesco Antolisei" di San Severino Marche è pronta ad accogliere un ciclo di cinque incontri dedicati al Cinquecento italiano a cura di Ignazio Piangatelli. Si tratta di un’occasione unica per esplorare un’epoca di crisi e profonda trasformazione, che, nonostante le avversità, diede vita a una delle più raffinate e disilluse culture d’Europa. Il primo appuntamento è fissato per domani alle 18, e sarà dedicato a Francesco Guicciardini, lo storico che, vedendo il suo mondo "affondare", seppe raccontarlo "senza illusioni, ma con grandezza".

L’incontro si propone di esplorare come Guicciardini, in un’epoca di profonde incertezze, riuscì a elaborare un pensiero acuto e malinconico sulla sconfitta, trasformandola in una forma di grandezza intellettuale. Il ciclo di incontri a cura di Piangatelli racconterà questa "scuola senza cattedra, italiana fino al midollo: elegante, mordace, malinconica, ironica, eppure ancora sorprendentemente attuale". Un’opportunità per riscoprire il valore di un pensiero che, partendo dalla disillusione, seppe trasformarla in una forma di resilienza intellettuale e artistica.