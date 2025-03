Incontri sul "Reverse mentoring", l’iniziativa targata Confartigianato

È previsto per venerdì alle 17 il primo incontro organizzato da Confartigianato sul tema "Reverse mentoring", un metodo innovativo per favorire lo scambio di conoscenze tra generazioni e accelerare l’innovazione nelle aziende. Un approccio innovativo in cui collaboratori più giovani fanno da mentori ai dipendenti più anziani, in genere in aree correlate alla tecnologia, alle competenze digitali e alle tendenze contemporanee sul posto di lavoro. Si tratta di un processo che incoraggia la prontezza digitale, promuovendo la competitività all’interno del mercato del lavoro. I successivi appuntamenti gratuiti nella sede di piazzale Tambroni, centrati su tecnologia e digitalizzazione e gestione del cambiamento sono previsti per i venerdì 4 e 11 aprile, sempre dalle 17 alle 20.