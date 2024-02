Incontri sulla fibromialgia

Al via una serie di incontri di gruppo per sensibilizzare la popolazione di Porto Recanati sul tema della fibromialgia, una malattia reumatica invalidante, detta anche "dei 100 sintomi". Questi appuntamenti sono organizzati dall’Afi (Associazione Fibromialgia Italiana), grazie al lavoro della presidente Antonella Moretto, a seguito dell’idea di Alessia Nazzarelli e Camilla Lorenzetti, malate fibromialgiche, poi diventate volontarie del sodalizio, che hanno voluto dar vita al progetto "Condividiamo la Fibromialgia". Il tutto vede il patrocinio del Comune rivierasco ed è anche un’iniziativa unica nel suo genere nelle Marche, che mira a espandersi e a raggiungere poi molti altri comuni. Gli incontri si svolgeranno così il martedì all’interno della biblioteca comunale Moroni, lungo corso Matteotti, dalle 17 alle 19. Per informazioni, chiamare i numeri telefonici 333 7223528 e 335 1775271.