Incontri sulla gestione dei figli con "Officina della genitorialità"

Per offrire un supporto concreto alle famiglie, il Comune di Porto Recanati e l’associazione Autonomia è Vita hanno organizzato un ciclo di incontri dal titolo "Officina della genitorialità", che inizierà nel fine settimana. "Questo percorso prevede una serie di incontri gratuiti dedicati ai genitori con figli tra i 6 e i 15 anni – spiega l’amministrazione –. Durante gli appuntamenti, esperti di educazione e psicologia forniranno consigli su come affrontare le difficoltà quotidiane e su come migliorare la relazione con i propri figli. In parallelo, i bambini e i ragazzi parteciperanno a laboratori creativi per affrontare gli stessi temi attraverso attività espressive come la pittura e il gioco".

Tutti gli incontri si svolgeranno nella biblioteca Moroni, a partire dalle 16.30. Il primo appuntamento sabato con "Lavorare insieme per una comunità che apprende", mentre il 12 aprile ci sarà "Ritiro sociale e somatizzazione del disagio (fascia 12-15 anni)". Il 10 maggio "Gestione del digitale (fascia 12-15 anni)", per poi proseguire il 27 settembre con "Mio figlio questo sconosciuto (fascia 6-11 anni)" e l’11 ottobre con "Stili educativi e costruzione di un’identità in crescita (fascia 6-11 anni)".

Diversi gli specialisti che interverranno: Francesca Rosati (psicoterapeuta), Elisa Trillini (psicoterapeuta e docente), Lucia Tavolini (psicoterapeuta al centro Mosaico di Ancona), Andrea Gentili (medico del pronto soccorso pediatrico), Elisabetta Fabiani (responsabile del pronto soccorso pediatrico Salesi), Alessandra Fermani (docente all’Umimc) e Cesarina Mancinelli (docente formatore).

Per info segreteria.associazioneaev@gmail.com o 3496534100.