"Incontri sull’autismo, ma è solo propaganda: mancano i servizi"

"A Civitanova gli amministratori vivono in un pianeta parallelo rispetto alla realtà". Lidia Iezzi (Pd) attacca dopo la scelta del Comune di promuovere incontri con gli operatori del Cuore Adriatico per andare incontro alle esigenze delle persone autistiche.

"Propaganda sulla pelle di chi vive problemi – sottolinea – perché sono gli stessi amministratori che da sei anni prendono in giro le famiglie che si confrontano con le difficili problematiche dell’autismo, alle quali hanno garantito l’apertura di un centro dedicato. Una tarantella di promesse, intanto il progetto non esiste". E mette nel mirino l’assessore alle politiche sociali, Barbara Capponi: "va bene organizzare questi incontri formativi, ma in mano a Capponi e soci iniziative come queste assumono il sapore della propaganda, proprio perché invece un supporto serio come il centro per l’autismo non è nemmeno all’orizzonte".

"E lasciamo stare poi il fatto – continua – che queste iniziative taglino fuori una fetta gigantesca del commercio cittadino, quello delle attività al dettaglio. Perché i commercianti che operano in centro e nei vari quartieri non sono stati inseriti nel progetto? Forse non c’è una visione organica, forse si ragiona per comparti e per schemi elettorali, visto che tra tre mesi si vota e ogni occasione è buona per contattare fette di categoria, stringere mani, farsi una foto e il centro per l’autismo può aspettare".