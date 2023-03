Incontri sull’educazione affettiva e sessuale alla scuola Mestica

Al via il progetto "Teen Star", un programma rivolto agli studenti dell’istituto Mestica, sull’educazione affettiva e sessuale. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’assessorato alle pari opportunità e la scuola, rappresenta un percorso in cui i giovani potranno scoprire il valore e la bellezza della corporeità, ricevendo gli strumenti per poter prendere decisioni consapevoli nella sfera affettiva. "La scelta di condividere il progetto – spiega il vicesindaco Francesca D’Alessandro – è scaturita dal fatto che il percorso che i nostri giovani si preparano ad affrontare, li aiuterà ad acquisire maggiori informazioni e consapevolezza sulla sessualità e sull’affettività".