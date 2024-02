Incontri, tornei e viaggio a Dublino per i liceali del Galilei

Si è conclusa la "Settimana culturale" al liceo scientifico Galilei di Macerata. Molti studenti hanno avuto l’opportunità di frequentare corsi di recupero per colmare lacune del primo quadrimestre. Un gruppo di allievi ha effettuato la settimana bianca a Soraga e Moena. Nelle palestre a disposizione del liceo, non sono mancati un torneo di pallavolo e corsi di difesa personale. Alcuni studenti hanno approfondito l’inglese con un viaggio a Dublino. Tutti gli allievi del triennio hanno seguito anche lezioni universitarie. Il prof. Emanuele Frontoni, ex allievo del Galilei, attualmente docente ordinario di Unimc, ha coinvolto gli studenti in una lezione sull’Intelligenza artificiale, mentre altre classi incontravano il prof. Francesco Vissani, anche lui ex-studente del liceo e attualmente ricercatore al Cnr del Gran Sasso, per una riflessione sulle "radici dell’idea moderna dell’atomo". Dall’Università Federico II di Napoli è stato ospite anche il prof. Federico Gaspari, ex studente del Galilei, che ha affascinato gli studenti con suggerimenti per una scelta universitaria consapevole. Le classi prime, invece, hanno partecipato ad un incontro con Antonella Ciccarelli sulla violenza di genere.